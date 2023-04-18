Путин одобрил дальнейшую работу Ведерникова на посту губернатора

15:34, 18 апреля 2023, ПАИ

На рабочей встрече в Ново-Огарёво президент РФ Владимир Путин поддержал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в его дальнейшей работе в качестве главы региона.

«Если доверите и люди поддержат, мы готовы пройти единый день голосования и продолжить эту работу в интересах жителей нашей Псковской области», - обратился Михаил Ведерников к Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

«Михаил Юрьевич, команда у вас эффективная, вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха», - сказала глава государства.