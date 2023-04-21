Явка на выборах главы Пустошкинского района превысила 10%

15:16, 22 апреля 2023, ПАИ

Явка на выборах главы Пустошкинского района превысила 10% — такие данные по состоянию на 15:00 приводит региональный избирком.



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»













«На 15:00 явка в первый день голосования на досрочных выборах главы Пустошкинского района составляет 11,16 % (проголосовало 728 избирателей). Избирательные участки открыты до 20:00», — отметили в избиркоме.

«Сегодня началось голосование на досрочных выборах главы Пустошкинского района. Именно глава района определяет вектор развития нашего родного края, нашей малой родины. Поэтому необходимо сделать осознанный выбор, выбрать того кандидата, чьи интересы совпадают с большинством интересов пустошан, чьи возможности и способности совпадают с реалиями нашего мира и нашей страны», — заявил в беседе с корреспондентом районной газеты «Вперёд» депутат районного Собрания депутатов Дмитрий Бугряков.

В газете также отметили, что на избирательном участке № 374 проголосовала депутат районного Собрания депутатов Татьяна Базылевич. «День 22 апреля в советское время был традиционным ленинским субботником. Сегодняшний день — это уже другая эпоха, последствие исторического выбора, который сделали мы сами и сделали за нас. В нашем районе 22 и 23 апреля проходят внеочередные выборы главы района — событие, которое определит судьбу района на ближайшие годы. Хочется верить, что мы отдадим район в надёжные руки! Сегодня наше будущее в наших руках», — подытожила она.

Напомним, сегодня в Псковской области стартовали досрочные выборы главы Пустошкинского района. Выборы будут проходить два дня — 22 и 23 апреля. Для жителей муниципалитета открыто 15 участковых избирательных комиссий.