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Политика

Увеличение вдвое явки на выборы главы Пустошкинского района прогнозирует политтехнолог

Удвоение явки во второй день голосования на выборах главы Пустошкинского района прогнозирует руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион», политтехнолог, член общественного совета при избирательной комиссии Псковской области Илья Стрелков. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: Telegram-канал избирательной комиссии Псковской области

«У нас уже второй раз проходит двухдневное голосование: в первый раз это был Пушкиногорский район, в эти выходные это Пустошкинский район. В принципе, у нас сейчас явка более 17 % — это достаточно неплохая явка для Пустошкинского района, и в целом, я считаю, завтра она будет удвоена», — сказал он.

Илья Стрелков отметил, что завтра будет второй день голосования для тех людей, которые привыкли к «классическому голосованию», которое проходит именно в воскресенье. По его мнению, жители Пустошкинского района смогут поднять явку до 34-35%.

Он также уточнил, что выборы проходят легитимно и никаких провокаций нет.

«Есть важный момент, что у нас партия «Яблоко» забилась под корягу в эти выборы, они испугались выставлять своего кандидата. Поэтому, в принципе, у нас всё проходит более-менее чисто и гладко, потому что нет никаких провокаций с их стороны», — сказал Илья Стрелков.

Ранее сообщалось, что явка по итогам первого дня голосования составила 17,67 %, проголосовали 1153 избирателя.

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