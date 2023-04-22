Явка на выборы главы Пустошкинского района превысила 17% в первый день голосования

20:57, 22 апреля 2023, ПАИ

Явка на выборы главы Пустошкинского района превысила 17 % — такие данные по итогам первого дня голосования приводит региональный избирком.

«Завершился первый день голосования на досрочных выборах главы Пустошкинского района. Члены комиссий приступают к перемещению бюллетеней из стационарных ящиков в сейф-пакеты. Явка по итогам первого дня голосования составила 17,67 %, проголосовали 1 153 избирателя», — отметили в ибзиркоме.

В избиркоме подчеркнули, что после закрытия избирательных участков бюллетени из стационарных ящиков перемещаются в сейф-пакеты. Сейф-пакеты запечатываются, на них ставят подписи два члена комиссии и наблюдатели (по желанию). Перемещение бюллетеней фиксируется в акте, который хранится в сейф-пакете.

«На избирательном участке осуществляется видеонаблюдение, в том числе и в ночное время. Круглосуточную охрану осуществляют сотрудники полиции», — уточнили в сообщении.