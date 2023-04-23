Более 38% составляет явка на выборы главы Пустошкинского района

19:06, 23 апреля 2023, ПАИ

К 18:00 на досрочных выборах главы Пустошкинского района проголосовало 2 517 человек, что составляет 38,58 % от общего числа избирателей. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Остаются считаные часы до завершения голосования на досрочных выборах главы Пустошкинского района, подчеркнули в региональном избиркоме.

Отметим, ранее руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион», политтехнолог, член общественного совета при избирательной комиссии Псковской области Илья Стрелков поделился прогнозом на второй день голосований.