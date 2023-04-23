Досрочные выборы главы Пустошкинского района завершились
Досрочные выборы главы Пустошкинского района завершились в 20:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
В избиркоме поблагодарили всех, кто приходил на избирательные участки в течение двух дней, а также коллег из территориальной и участковых избирательных комиссий Пустошкинского района.
На данный момент проходит погашение бюллетеней и подсчёт голосов избирателей.
Ранее сообщалось, что к 18:00 на досрочных выборах главы Пустошкинского района проголосовало 2517 человек.
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