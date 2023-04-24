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Общество

Погибший в зоне СВО священник Александр Цыганов награжден орденом Дмитрия Донского

Погибший в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов удостоен ордена Русской православной церкви князя Димитрия Донского первой степени. Он посмертно награждён за жертвенное служение Церкви и Отечеству. Об этом сообщается в группе храма Александра Невского в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа "Храм Александра Невского г. Пскова" в соцсети "ВКонтакте"

В канун дня рождения отца Александра Цыганова, 23 апреля, награду его вдове по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Ранее сообщалось, что священник Псковской дивизии ВДВ скончался от полученных в зоне СВО ранений.

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