Погибший в зоне СВО священник Александр Цыганов награжден орденом Дмитрия Донского

12:24, 24 апреля 2023, ПАИ

Погибший в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов удостоен ордена Русской православной церкви князя Димитрия Донского первой степени. Он посмертно награждён за жертвенное служение Церкви и Отечеству. Об этом сообщается в группе храма Александра Невского в соцсети «ВКонтакте».

В канун дня рождения отца Александра Цыганова, 23 апреля, награду его вдове по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Ранее сообщалось, что священник Псковской дивизии ВДВ скончался от полученных в зоне СВО ранений.