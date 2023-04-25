Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ВИДЕО Пскович смонтировал таймлапс северного сияния в Печорском районе

Пскович Сергей Попов смонтировал таймлапс северного сияния в Печорском районе. Свою работу он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«А вот и таймлапс полярного сияния подъехал. Налетай, разбирай, оценивай! Снято под Старым Изборском 23-24 апреля», - уточнил автор.

Ранее сообщалось, что северное сияние в ночь на 23 апреля наблюдали жители Великих Лук, а в ночь на 24 апреля - жители Пскова и окрестностей. Метеоролог объяснила причины возникновения этого явления.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 апреля 2023

ВИДЕО Пскович смонтировал таймлапс северного сияния в Печорском районе
25 апреля 2023

Православные отмечают Радоницу: что нельзя и что можно делать в этот день
25 апреля 2023

Михаил Ведерников: Объединение центров допобразования в Пскове не отразится на детях

25 апреля 2023

ФОТОФАКТ Северное сияние в Пыталовском районе

25 апреля 2023

Около 2000 школьников приняло участие в Неделе профилактики правонарушений

24 апреля 2023

Великолучанка стала победительницей всероссийского конкурса дизайнеров
24 апреля 2023

Михаил Ведерников доволен темпом работы подрядчиков

24 апреля 2023

В Великих Луках мосты подготавливают к майским праздникам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...