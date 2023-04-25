ВИДЕО Пскович смонтировал таймлапс северного сияния в Печорском районе

07:47, 25 апреля 2023, ПАИ

Пскович Сергей Попов смонтировал таймлапс северного сияния в Печорском районе. Свою работу он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«А вот и таймлапс полярного сияния подъехал. Налетай, разбирай, оценивай! Снято под Старым Изборском 23-24 апреля», - уточнил автор.

Ранее сообщалось, что северное сияние в ночь на 23 апреля наблюдали жители Великих Лук, а в ночь на 24 апреля - жители Пскова и окрестностей. Метеоролог объяснила причины возникновения этого явления.