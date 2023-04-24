Северное сияние в небе над Великими Луками объяснила метеоролог

14:04, 24 апреля 2023, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала о причинах появления северного сияния в великолукском небе, пишет издание Luki-News.

Жители Великих Лук и Великолукского района наблюдали северное сияние вечером 23 апреля.

По словам Талы Нещадимовой, это объясняется высокой солнечной активностью и действующей магнитной бурей. «Специалисты, которые занимаются этим вопросом, предполагали, что северные сияния будут распространяться, в том числе и в широты южнее стандартных 67-70. А поскольку была магнитная буря, мы тоже увидели северное сияние», - добавила она.

Тала Нещадимова также пояснила, что цвет северного сияния определяется высотой и наличием различных газов в явлении. «Если порыться на просторах интернета, то можно найти, что зеленый цвет означает наличие кислорода, а высота сияния - около 110 км», - добавила она.

По ее словам, все определяется солнцем, в том числе и распространенность северного сияния.

Ночью 24 апреля сияние могли наблюдать и жители Пскова.