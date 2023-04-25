Новая система привлечет к руководству округом компетентных управленцев - Олег Майоров

16:23, 25 апреля 2023, ПАИ

Новая система привлечет к руководству округом компетентных управленцев, считает глава Невельского района Олег Майоров. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ПАИ.

Олег Майоров напомнил, что на сессии 25 апреля депутаты Псковского областного Собрания приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.

«Наш район – в их числе. В муниципальных округах будут избраны Собрания депутатов и главы, а также созданы местные администрации. Депутатам первых созывов предстоит выбрать главу своего муниципального округа из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор на основании квалификационных требований. Считаю, что такая система поможет привлечь к руководству округом компетентных, профессиональных и ответственных управленцев», - отметил Олег Майоров.

Напомним, что первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу.