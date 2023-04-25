Первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу

13:18, 25 апреля 2023, ПАИ

Правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях приняли депутаты регионального парламента на апрельской сессии. В муниципальных округах будут избраны собрания депутатов и главы, а также созданы местные администрации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Областной закон определил численность, срок полномочий и порядок избрания депутатов представительных органов первого созыва в округах. Выборы будут проводиться по смешанной избирательной системе – на этой же сессии законодатели дополнили областной избирательной кодекс соответствующей правовой нормой. В собраниях депутатов Печорского, Струго-Красненского, Новоржевского, Опочецкого, Красногородского и Пыталовского муниципальных округов будут 10 партийных представителей и 5 депутатов-одномандатников. В Невельском округе это соотношение составит 10 к 8, в Локнянском – 11 к 4.

Схему избирательных округов утвердит территориальный избирком, дату выборов также назначит избирательная комиссия. Ожидается, что муниципальные выборы будут совмещены с губернаторскими и пройдут в сентябре этого года.

После избрания депутатам первых созывов представительных органов МСУ предстоит выбрать глав своих муниципальных округов из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор на основании квалификационных требований. Также депутаты утвердят структуру органов местного самоуправления в своих округах на последующие годы, в соответствии с которой будут сформированы местные администрации.

Все расходы на проведение первых выборов в собрания депутатов новых муниципальных округов возьмёт на себя областной бюджет.