Александр Котов: Глава района – это хозяйственник, а не политическая фигура

17:59, 25 апреля 2023, ПАИ

В порядке формирования органов МСУ муниципальных округов есть одно принципиальное отличие – глава муниципального образования муниципального округа будет избираться по предложению конкурсной комиссии из числа кандидатов, остальное мало отличается от существующей модели, считает председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Его комментарий опубликован в группе регионального парламента в соцсети «ВКонтакте».

«Здесь аргумент, на мой взгляд, достаточно простой – сейчас не время для политических заявлений. На уровне муниципального района глава, прежде всего, должен заниматься хозяйственными вопросами, решать проблемы жителей на территории этого муниципального образования. И, соответственно, это должна быть в большей степени не политическая фигура, а фигура хозяйственная», - прокомментировал спикер новые положения областного закона, принятые 25 апреля.



«Проведение конкурса на должность главы муниципального округа позволит нам определить необходимые критерии, касающиеся квалификации кандидатов, которые будут участвовать в этом конкурсе, и, соответственно, из числа этих кандидатов подобрать такого человека, который наиболее эффективно сможет решать именно хозяйственные вопросы. Такая практика у нас существует в городе Пскове. Мы решили пойти по этому пути на первый созыв, на первый срок полномочий, чтобы глава избирался таким же способом. Эта практика себя зарекомендовала уже положительно, надеемся, что также положительно она зарекомендует себя на уровне муниципальных округов», - уверен Александр Котов.