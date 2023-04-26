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Экономика

Ситуацию на рынке юруслуг обсудят в новом выпуске «Бизнес-клуба»

Ситуации на рынке юридических услуг посвящен новый выпуск программы «Бизнес-клуб». Программа выйдет сегодня, 26 апреля, на телеканале «Первый Псковский». 

В гостях у ведущих Анастасии Ивановой и Александра Захарова - юрист, специалист по внешнеэкономической торговой деятельности, основатель юридического бюро IVANOV.LAW Дмитрий Иванов.

В программе пойдёт речь о ситуации в отрасли в целом, о конкуренции на рынке юридических услуг в сфере внешнеэкономической торговой деятельности, развитии правовой культуры среди предпринимателей, а также о таких современных тенденциях в юриспруденции, как бизнес-партнерство.

Программу «Бизнес-клуб» можно посмотреть на телеканале «Первый Псковский» по средам в 19:30, перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы - директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров - обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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