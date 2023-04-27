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Политика

Ситуация в Новоржевском районе требует кардинальных действий – Любовь Трифонова

Ситуация в Новоржевском районе требует кардинальных действий, уверена председатель Собрания депутатов муниципалитета Любовь Трифонова.

«Решение о признании неудовлетворительной работы главы Новоржевского района Софьи Пугачёвой для депутатов было непростым. Но ситуация, которая сложилась в муниципалитете, давно требует какого-то решения и кардинальных действий. Думаю, депутаты принимали это решение в интересах района, чтобы ситуация сдвинулась с мёртвой точки», - отметила Любовь Трифонова.

Ранее сообщалось, что на сессии 27 апреля 13 из 15 присутствовавших депутатов Новоржевского районного Собрания проголосовали за неудовлетворительную оценку работы главы муниципалитета Софьи Пугачёвой в 2022 году.

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