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Политика

Депутаты сочли работу главы Новоржевского района неудовлетворительной

27 апреля на сессии Новоржевского районного Собрания 13 из 15 присутствовавших депутатов проголосовали за неудовлетворительную оценку работы главы муниципалитета Софьи Пугачёвой в 2022 году, сообщает газета «Земля новоржевская».

Депутаты отметили слабую работу главы муниципалитета с региональными властями и недостаточное привлечение в район средств из федерального и регионального бюджетов.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал главу Новоржевского района за дискредитацию ВС РФ. Она запретила украшать районный Дом культуры буквами Z и V.

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