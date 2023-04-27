Депутаты сочли работу главы Новоржевского района неудовлетворительной
27 апреля на сессии Новоржевского районного Собрания 13 из 15 присутствовавших депутатов проголосовали за неудовлетворительную оценку работы главы муниципалитета Софьи Пугачёвой в 2022 году, сообщает газета «Земля новоржевская».
Депутаты отметили слабую работу главы муниципалитета с региональными властями и недостаточное привлечение в район средств из федерального и регионального бюджетов.
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал главу Новоржевского района за дискредитацию ВС РФ. Она запретила украшать районный Дом культуры буквами Z и V.
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