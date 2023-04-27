Софья Пугачёва приписала себе работу глав поселений – глава Новоржевской волости

16:18, 27 апреля 2023, ПАИ

Глава Новоржевского района Софья Пугачёва приписала себе работу глав поселений муниципалитета, заявила руководитель Новоржевской волости Татьяна Евдокимова.

«Сегодня мы прослушали отчёт о работе главы Новоржевского района Софьи Пугачёвой, но не получили удовлетворения от услышанного. Отчёт не содержал анализа, сравнения с показателями прошлых лет, других районов. Не было критики или анализа того, что не удалось сделать в прошлом году, не было указано причин. К тому же работа, которую проделали сельские поселения, почему-то была приписана администрации района», - рассказала Татьяна Евдокимова.

По её словам, глава района «не научилась взаимодействовать с главами поселений и представителями организаций муниципалитета». «Все эти годы она никогда особенно не прислушивалась к главам поселений, убедить её в чём-то очень сложно. Она всегда делает только то, что считает нужным», - заключила глава волости.

Ранее сообщалось, что на сессии 27 апреля 13 из 15 присутствовавших депутатов Новоржевского районного Собрания проголосовали за неудовлетворительную оценку работы главы муниципалитета Софьи Пугачёвой в 2022 году.