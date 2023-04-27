Экс-замглавы Новоржевского района: Нынешнее руководство не нашло консенсуса с депутатами

17:52, 27 апреля 2023, ПАИ

Руководство муниципалитета не нашло консенсуса с депутатами, заявил бывший заместитель главы Новоржевского района Аркадий Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«С моей точки зрения, оценка абсолютно ожидаемая. Те тенденции в руководстве районом, которые были раньше, со временем только усугублялись: консенсус так и не был найден ни с депутатами, ни с руководителями учреждений и предприятий. Я думаю, у каждого депутата были объективные основания для выставления неудовлетворительной оценки главе района за 2022 год», - сказал Васильев.

Ранее сообщалось, что на сессии 27 апреля 13 из 15 присутствовавших депутатов Новоржевского районного Собрания проголосовали за неудовлетворительную оценку работы главы муниципалитета Софьи Пугачёвой в 2022 году.