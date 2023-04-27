Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Детскую площадку установят во дворе дома на улице Коммунальной

Во время майских праздников во дворе дома на улице Коммунальной установят детскую площадку, сообщает губернатор Псковской области в своём телеграм-канале.

«У меня многодетная семья. А у нас на Коммунальной нет детской площадки. Жене с третьим ребёнком тяжело далеко ходить», — обратился военнослужащий к главе региона

«Установим в течение недели между майскими праздниками», — уточнил Михаил Ведерников.

Также команда губернатора отработает запрос об устранении недочётов в работе управляющей компании, о которых сообщила семья другого военнослужащего. Неоднократно поступают жалобы от военнослужащих на то, что прорывает канализацию и отключается электрика. Семья почти два месяца живёт в условиях, где половина квартиры обесточена.

«Любое формальное отношение будет стоить рабочего места человеку, который такое отношение допустил. Это моя принципиальная позиция», — разъяснил глава региона.

Напомним, помощь с переводом ребёнка участника СВО в другой садик организуют помощники губернатора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 апреля 2023

Определились победители пяти компетенций конкурса «Абилимпикс»

27 апреля 2023

Детскую площадку установят во дворе дома на улице Коммунальной
27 апреля 2023

Водитель снегоуборщика простил налетевшего на него мужчину
27 апреля 2023

Несколько вариантов увековечения памяти героев рассмотрит Псковская область

27 апреля 2023

Благотворительный концерт в помощь бойцам СВО организуют профсоюзы и администрация Великих Лук
27 апреля 2023

20 тонн груза передала Псковская область десантникам 76-й роты

27 апреля 2023

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
27 апреля 2023

Вопрос с переводом ребёнка участника СВО в другой садик решат помощники губернатора

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...