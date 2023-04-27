Детскую площадку установят во дворе дома на улице Коммунальной

20:06, 27 апреля 2023, ПАИ

Во время майских праздников во дворе дома на улице Коммунальной установят детскую площадку, сообщает губернатор Псковской области в своём телеграм-канале.

«У меня многодетная семья. А у нас на Коммунальной нет детской площадки. Жене с третьим ребёнком тяжело далеко ходить», — обратился военнослужащий к главе региона

«Установим в течение недели между майскими праздниками», — уточнил Михаил Ведерников.

Также команда губернатора отработает запрос об устранении недочётов в работе управляющей компании, о которых сообщила семья другого военнослужащего. Неоднократно поступают жалобы от военнослужащих на то, что прорывает канализацию и отключается электрика. Семья почти два месяца живёт в условиях, где половина квартиры обесточена.

«Любое формальное отношение будет стоить рабочего места человеку, который такое отношение допустил. Это моя принципиальная позиция», — разъяснил глава региона.

Напомним, помощь с переводом ребёнка участника СВО в другой садик организуют помощники губернатора.