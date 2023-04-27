Вопрос с переводом ребёнка участника СВО в другой садик решат помощники губернатора

18:18, 27 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области напомнил личному составу 76-й дивизии ВДВ о том, что помощь жёнам участников СВО осуществляют общественные помощники губернатора. Об этом Михаил Ведерников рассказал в своём телеграм-канале.

Во время очередной поездки губернатора в зону СВО военнослужащие смогли обратиться к главе региона с личными вопросами, например о переводе ребёнка в ближайший детский сад.

«Жена осталась одна с двумя детьми, одному три года, другой дочке три месяца. Садик далеко от дома, куда обратиться? Во дворе стоит садик, из окна дома видим», — уточнил один из военных.

«До конца недели вопрос решим, свяжемся с вашей женой, сообщит нужный садик. Оперативно переведём ребёнка», — ответил на просьбу военнослужащего глава региона.

Михаил Ведерников уточнил, что жёны участников СВО могут обращаться со своими просьбами в любое время. Вопросы семей участников спецоперации курируют общественные помощники губернатора.

«Специалисты закреплены за каждым районом и частью города, в ручном режиме сопроводят. Если понимания нет, оперативно решаем вопрос», — отметил губернатор.