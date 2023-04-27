20 тонн груза передала Псковская область десантникам 76-ой роты

18:58, 27 апреля 2023, ПАИ

Псковским десантникам были переданы 20 тонн груза, сообщает губернатор Псковской области в своем телеграм-канале.

Отправлены в зону СВО генераторы, пилы, стройматериалы, бытовую технику, экипировку и многое другое.

В сборе и отправке груза участвовали Правительство области, районы, волонтёры Ресурсного центра добровольчества, бизнес и неравнодушные жители региона.

«Бойцы в свою очередь передали привет и слова благодарности жителям области и отдельно Печорам», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, псковский губернатор снова отправился в зону СВО.