20 тонн груза передала Псковская область десантникам 76-ой роты
Псковским десантникам были переданы 20 тонн груза, сообщает губернатор Псковской области в своем телеграм-канале.
Отправлены в зону СВО генераторы, пилы, стройматериалы, бытовую технику, экипировку и многое другое.
В сборе и отправке груза участвовали Правительство области, районы, волонтёры Ресурсного центра добровольчества, бизнес и неравнодушные жители региона.
«Бойцы в свою очередь передали привет и слова благодарности жителям области и отдельно Печорам», - отметил Михаил Ведерников.
Напомним, псковский губернатор снова отправился в зону СВО.
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