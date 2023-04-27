Псковский губернатор снова отправился в зону СВО

08:58, 27 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников снова отправился в зону СВО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Снова работаем в зоне СВО. На этот раз привезли груз по заявке наших десантов. Встретились с комдивом, пообщались с командирами и личным составом дивизии. Осмотрели условия размещения, обсудили вопросы и просьбы военнослужащих (всё решим в ближайшее время). Настрой у всех боевой, удары по врагу наносят каждый день», - рассказал Михаил Ведерников.

В заключение он пообещал написать о подробностях поездки немного позже.