Псковский губернатор снова отправился в зону СВО
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников снова отправился в зону СВО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Снова работаем в зоне СВО. На этот раз привезли груз по заявке наших десантов. Встретились с комдивом, пообщались с командирами и личным составом дивизии. Осмотрели условия размещения, обсудили вопросы и просьбы военнослужащих (всё решим в ближайшее время). Настрой у всех боевой, удары по врагу наносят каждый день», - рассказал Михаил Ведерников.
В заключение он пообещал написать о подробностях поездки немного позже.
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