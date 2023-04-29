Блошиный рынок открылся в Пскове

14:53, 29 апреля 2023, ПАИ

Блошиный рынок открылся в Пскове сегодня, 29 апреля, передаёт корреспондент ПАИ. Организатором мероприятия выступает Центр туризма и творческих индустрий Пскова.

На площадке работают и коллекционеры, и псковские ремесленники, которые предлагают свои товары: это различная кухонная продукция, от ложек до самоваров, а также вещи советской эпохи. На рынке также представлены товары ручной работы: сумки, украшения, куклы.

Помимо этого, для гостей проводят мастер-класс по кожевенному ремеслу.

«Как-то раньше всё бралось, бралось и бралось, а потом понимаешь, что это всё не то. С годами приходит опыт, начинаешь понимать, что ценное, что нужно приберегать, а что на самом деле шелуха», — поделился один из торговцев-коллекционеров.