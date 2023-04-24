Открытие блошиного рынка состоится в Пскове в ближайшую субботу

22:00, 24 апреля 2023, ПАИ

29 апреля в Пскове состоится открытие блошиного рынка, организатором которого выступит Центр туризма и творческих индустрий Пскова. О том, что интересного можно будет найти для себя жителям и гостям областной столицы на рынке, в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь.

По словам Кристины, проект «Псков Винтаж» продолжит своё существование и в этом году. На блошином рынке можно будет найти не только различные предметы и атрибуты старины, но также и изделия псковских ремесленников. По опыту прошлого года, участники рынка покажут садовые и столовые приборы, стекло и фарфоровые изделия и многое другое. Находки приносят обычные люди.

Желающие стать участником блошиного рынка могут записаться заранее по телефону 29-01-01.

«В рамках открытия будет проходить лекция Алексея Обухова «История кожевенного дела», мастер ответит на все интересующие вопросы и представит свои работы. Лекция начнётся в 12:00», — уточнила Кристины Кобызь.

Мероприятие будет проходить 29 апреля с 10:00 до 15:00 на улице Георгиевской, 4.

Стоит также отметить, что блошиный рынок будет работать каждую субботу с 10:00 до 15:00 весь летний сезон.