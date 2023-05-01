Программу празднования Первомая опубликовали псковские профсоюзы

10:26, 01 мая 2023, ПАИ

Псковские профсоюзы приглашают псковичей принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Международному дню солидарности трудящихся — 1 Мая.

От массовых шествий, посвящённых 1 Мая, в этом году отказались. Ранее причину такого решения назвал председатель СОП «Псковский облсовпроф» Игорь Иванов.

Однако празднование Первомая не отменено. Традиционное шествие колонн заменит автопробег. Более 10 экипажей профсоюзных активистов стартует в 10:00 с улицы Советской. Автопробег пройдёт по улице Советской к площади Победы, затем проследует к памятнику 6-й роте, памятнику в честь 50-летия Красной армии и завершится на Советской.

Одновременно с началом автопробега стартует акция «Профсоюзный автобус», который отправится от остановки «Вокзал». В автобусе пассажиры смогут получить консультацию юристов по трудовым правам, отдыху и оздоровлению в профсоюзных санаториях и бесплатно доехать до нужной остановки.

Также в большом зале Дома профсоюзов состоится праздничный концерт, посвящённый Международному дню солидарности трудящихся.

«Приглашаем псковичей, активистов и членов профсоюзных организаций региона прийти на праздничный концерт под лозунгом «Солидарность трудящихся — единство страны!». В рамках концерта мы будем собирать средства и вещевую помощь для поддержки участников специальной военной операции. Наша сила в единстве! Мы победим!» — отметил председатель СОП «Псковский облсовпроф» Игорь Иванов.