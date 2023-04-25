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Общество

Причину отказа от массовых шествий 1 Мая назвал Игорь Иванов

Традиционных митингов и шествий во время празднования Международного дня солидарности трудящихся в Пскове в этом году не будет. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Основной лозунг на уровне Федерации независимых профсоюзов мы утвердили – это «Солидарность трудящихся – единство страны». Формы разные, но мы поддержали в целях безопасности предложение не проводить широкие массовые мероприятия. Будут другие формы, но они тоже охватят широкое количество трудящихся», – сказал Игорь Иванов.

Основные формы проведения мероприятий, по его словам: заседание областной и муниципальных трехсторонних комиссий, встречи с трудовыми коллективами и с крупными работодателями. «По возможности будет встреча с высшими должностными лицами субъектов, с губернатором. Сейчас эта встреча на повестке стоит, надеюсь, что эта встреча состоится. Надеемся, что в ближайшее время, после майских, мы ее проведем», – рассказал гость студии.

Помимо этого, сейчас также проходит Неделя охраны труда. «Ещё мы проводим ряд конкурсов профессионального мастерства. Это мы все относим к первомайским мероприятиям. Во всех мероприятиях, которые мы проведем, примут участие более 10 тысяч человек», – добавил председатель профсоюзов.

Также в рамках мероприятий к празднику проводятся производственные экскурсии для студентов, запущен конкурс детского рисунка и сканвордов по теме охраны труда.

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