Новый глава Пустошкинского района вступил в должность

12:15, 02 мая 2023, ПАИ

Глава Пустошкинского района Юрий Кравцов официально вступил в должность. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В ходе прошедших выборов за кандидата от партии «Единая Россия» проголосовало 80,03% избирателей. На должность руководителя муниципалитета претендовали четыре кандидата, явка составила более 40%.

Поздравить победителя приехали председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и вице-губернатор Александр Серавин.

«Вы обладаете всеми эффективными качествами для управления муниципалитетом. Впереди много работы. В том числе предстоит наверстать последние годы», – отметил Александр Серавин.

«Самая главная задача, которую вам предстоит решить, – вернуть доверие людей к районной власти, выстроить отношения с региональной властью, с губернатором, создать серьезную работоспособную команду. Для этого все необходимое у вас есть», – напутствовал Александр Котов.

Юрий Кравцов принёс присягу, дав клятву соблюдать законодательство, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять свои обязанности.