Итоги выборов в Пустошкинском районе прокомментировал Михаил Ведерников

09:36, 24 апреля 2023, ПАИ

Итоги выборов главы Пустошкинского района прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В своём Telegram-канале он написал, что на досрочных выборах главы «убедительную победу с результатом 80,03%» одержал Юрий Кравцов.

«И это при достаточно высокой явке — более 40% избирателей», — обратил внимание глава региона.

«Юрий Эдуардович, кандидат от партии «Единая Россия», возглавлял администрацию городского поселения «Пустошка», зарекомендовал себя как неравнодушный и ответственный руководитель, который вопреки любым обстоятельствам способен работать на результат. Уверен, новый руководитель поможет району преодолеть все сложности и выйти на траекторию динамичного развития. Желаю удачи!» — заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что голоса избирателей на досрочных выборах в Пустошкинском районе распределились следующим образом: Юрий Кравцов («Единая Россия») — 80,03% (2 104 голоса); Станислав Янкевич (КПРФ) — 12,4% (326 голосов); Алексей Борисов (ЛДПР) — 4,07% (107 голосов); Елена Агаджанова («Партия Роста») — 1,75% (46 голосов).

В выборах приняли участие 2 629 человек, или 40,29% избирателей Пустошкинского района.