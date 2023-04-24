Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Итоги выборов в Пустошкинском районе прокомментировал Михаил Ведерников

Итоги выборов главы Пустошкинского района прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В своём Telegram-канале он написал, что на досрочных выборах главы «убедительную победу с результатом 80,03%» одержал Юрий Кравцов.

«И это при достаточно высокой явке — более 40% избирателей», — обратил внимание глава региона.

«Юрий Эдуардович, кандидат от партии «Единая Россия», возглавлял администрацию городского поселения «Пустошка», зарекомендовал себя как неравнодушный и ответственный руководитель, который вопреки любым обстоятельствам способен работать на результат. Уверен, новый руководитель поможет району преодолеть все сложности и выйти на траекторию динамичного развития. Желаю удачи!» — заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что голоса избирателей на досрочных выборах в Пустошкинском районе распределились следующим образом: Юрий Кравцов («Единая Россия») — 80,03% (2 104 голоса); Станислав Янкевич (КПРФ) — 12,4% (326 голосов); Алексей Борисов (ЛДПР) — 4,07% (107 голосов); Елена Агаджанова («Партия Роста») — 1,75% (46 голосов).

В выборах приняли участие 2 629 человек, или 40,29% избирателей Пустошкинского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 апреля 2023

Итоги выборов в Пустошкинском районе прокомментировал Михаил Ведерников
23 апреля 2023

Облизбирком подвёл итоги голосования на выборах главы Пустошкинского района
23 апреля 2023

Досрочные выборы главы Пустошкинского района завершились
23 апреля 2023

Более 38% составляет явка на выборы главы Пустошкинского района
23 апреля 2023

Опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России – Игорь Сопов
23 апреля 2023

Явка на выборы главы Пустошкинского района превысила 35%
23 апреля 2023

Около 30% избирателей проголосовали на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12:00
23 апреля 2023

Явка на выборы главы Пустошкинского района по состоянию на 10 часов превысила 20%

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...