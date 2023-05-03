Парад Победы в Москве состоится несмотря на атаку Киева
Парад Победы на Красной площади 9 мая, как и планировалось, состоится. Президент России Владимир Путин будет в нем участвовать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что изменений в графике на фоне атаки беспилотников на Кремль нет, пишет ТАСС.
«Парад состоится. Изменений в планах нет», - подтвердил пресс-секретарь президента.
Ранее сообщалось, что Киев совершил попытку нанести удар по Кремлю. Россия, в свою очередь, оставила за собой право нанесения ответного удара по Киеву.
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