Парад Победы в Москве состоится несмотря на атаку Киева

15:11, 03 мая 2023, ПАИ

Парад Победы на Красной площади 9 мая, как и планировалось, состоится. Президент России Владимир Путин будет в нем участвовать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что изменений в графике на фоне атаки беспилотников на Кремль нет, пишет ТАСС.

«Парад состоится. Изменений в планах нет», - подтвердил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что Киев совершил попытку нанести удар по Кремлю. Россия, в свою очередь, оставила за собой право нанесения ответного удара по Киеву.