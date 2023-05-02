Кремль оставил за собой право нанесения ответного удара по Киеву

15:00, 03 мая 2023, ПАИ

Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Киевом удара по Кремлю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», - написали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что киевские власти пытались нанести удар по Кремлевской резиденции Владимира Путина.

