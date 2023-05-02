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Политика

Кремль оставил за собой право нанесения ответного удара по Киеву

Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Киевом удара по Кремлю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», - написали в пресс-службе. 

Ранее сообщалось, что киевские власти пытались нанести удар по Кремлевской резиденции Владимира Путина.
 

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