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Общество

Около 800 псковичей приняли участие в субботниках на берегах рек и озер региона

Более 27 километров береговой линии рек и озер в Псковской области очистили от мусора с начала апреля. Экологические мероприятия проходят в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

По словам организаторов, участие в акции приняли порядка 800 человек из 13 муниципалитетов Псковской области. Организаторы и  волонтеры привели в порядок прибрежные полосы - собрали и вывезли пластиковые бутылки, пакеты, банки и другой мусор. 

Организаторами мероприятий выступили администрации муниципальных образований Псковской области совместно с учебными заведениями, организациями и волонтерами.

Напомним, экологические субботники по уборке водных объектов проходят в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Ранее, 29 апреля, на территории Корытовского лесопарка в Пскове прошел общегородской субботник.

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