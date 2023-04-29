Больше, чем субботник

13:55, 29 апреля 2023, ПАИ

Общегородской субботник буквально прогремел рядом с лыжной базой «Сосенка» в Корытовском лесопарке 28 апреля. На призыв главы региона Михаила Ведерникова принять участие в этом мероприятии, который он опубликовал в своём Telegram-канале, откликнулось множество желающих. Всем ли хватило инвентаря, и с каким настроением псковичи взялись за дело, убедился корреспондент Псковского агентства информации.

Такого массового нашествия этот лесопарк не видел уже давно! Судите сами – на субботник прибыло около 700 участников! Но и территория, которую предстояло убрать, была нешуточной – примерно шесть футбольных полей. Дружно разделившись на команды, а их оказалось более 70-ти, горожане вооружились инвентарем, прошли обязательную обработку от клещей и разбрелись по своим секторам.

Но это деление было чисто формальным, ведь по духу тут работала одна команда. И на самом деле рядом можно было встретить врача и учителя, спортсмена и сотрудника администрации. Конечно, здесь были не только самоорганизовавшиеся псковичи, но и представители общественных организаций, правительства Псковской области, администрации города Пскова, областного Собрания, Молодежного парламента и ещё множества организаций и объединений. И работа закипела!

«У меня замечательная работа! Можно посреди белого дня поехать в лес, подышать свежим воздухом, - с улыбкой поделился эмоциями участник и организатор субботника губернатор Михаил Ведерников. - На самом деле считаю, что надо личным примером показывать своё отношение к городу. Многие мои знакомые приезжая в Псковскую область отмечают, что Псков очень чистый город. И эта чистота достигается не только за счёт контроля за организациями, которые проводят уборку. Главное, что люди тоже выходят и помогают, а потом поддерживают чистоту. Сейчас здесь уберем грязь, мусор, проредим немножко, а дальше уже будем заходить под благоустройство».

Глава региона также отметил, что в этом году в планах расчистить ещё несколько лесопарков. Там совместно с инвесторами планируют сделать три пляжа и несколько комфортных локаций для отдыха псковичей.

В свою очередь глава города Пскова Борис Елкин отметил, что в Пскове много территорий, которые не входят в режимную уборку, и такие субботники «хорошее подспорье для того, чтобы убрать эти территории».

«На самом деле любой субботник – это сплочение коллектива, поэтому хорошо, что мы его проводим, - отметил положительный эффект мероприятия Борис Елкин. - Люди больше ценят свою работу, соответственно ценят чистоту и порядок».

Также глава города обратил внимание на то, что большое количество субботников уже проведено, но они носят локальный характер. «Где-то люди наводят порядок около своего предприятия или офиса, а где-то выезжают на отдельную территорию, - сказал Борис Елкин. – В любом случае, субботники будем проводить до 15 мая, и всем желающим готовы определить территорию, где можно будет навести порядок».

«Комитет по сельскому хозяйству, как всегда, отработал на все 100%. 15 человек одолело 0,2 га! Мы убирали брёвна, выносили опилки и старые листья. Ура! Мир! Труд! Май! И конечно чай, который нам ещё предстоит попить, - хором порадовались довольные участники команды из комитета по сельскому хозяйству.

За чистоту, здоровье и спорт выступила и команда с соответствующим названием - «За спорт». «Мы стараемся жить по принципу, чтобы после наших соревнований и мероприятий всегда оставалась такая же чистота, как сейчас здесь в парке», - сказал заместитель председателя регионального комитета по спорту Дмитрий Сопотов. – Мы с удовольствием поработали в такой большой команде, видя самоотдачу всех коллег».

С удовольствием присоединилась к субботнику и команда управления делами правительства Псковской области.

«Атмосфера тут просто замечательная! – поделились эмоциями участницы субботника. - Мы управились со своей работой и теперь с чистой совестью поедем домой - продолжать работать на даче. Это у нас репетиция была, мы так немного размялись перед дачным сезоном».

Подводя итоги субботника, Михаил Ведерников отметил, что обратная связь от участников субботника положительная.

«Первое впечатление: конечно, повеселее, - сказал губернатор, оценивая формат мероприятия. - У людей настроение другое. Первый раз мы так попробовали организовать мероприятие, если людям понравится, то будем и далее в таком формате проводить. Но самое главное, что в этом году у жителей города тоже есть возможность зарегистрироваться и вместе с своими семьями, с детками принять участие в таком хорошем деле!»

Казалось бы, потратили столько сил, но настроение у всех в финале было просто отличным! А после того, как участники подкрепились (а их на поляне ожидали сытные бутерброды и чай), так и вовсе у них открылось второе дыхание. Кто-то сыграл пару партий в волейбол, а кому-то по душе было рассматривать в телескоп солнце. Благо такую возможность предоставил Псковский планетарий, который устроил выставку «Астропсков» и установил на поляне солнечный телескоп. Было чем заняться и детворе. Ведь в рамках мероприятия были организованы викторины и квесты. Так что по праву можно сказать, это было больше, чем субботник!

Анна Андреева