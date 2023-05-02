Михаил Ведерников дал наставления новому главе Пустошкинского района

14:56, 04 мая 2023, ПАИ

Вопросы социально-экономического развития Пустошкинского района обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой муниципалитета Юрием Кравцовым. Рабочая встреча состоялась в правительстве Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе.

Юрий Кравцов на днях официально вступил в должность по итогам уверенной победы в досрочном голосовании — его поддержали более 80% избирателей.

Михаил Ведерников спросил, как организована работа с семьями мобилизованных граждан, и какая помощь оказывается военнослужащим в зоне специальной военной операции.

Юрий Кравцов проинформировал, что на территории района проживает 30 семей мобилизованных. С самого начала кампании вновь призванные на службу были экипированы и снабжены всем необходимым для прохождения боевого слаживания. В рамках работы с семьями определен круг оперативных проблем. Для их решения и оказания дальнейшей помощи и поддержки при администрации района создана и работает межведомственная рабочая группа. С родственниками также взаимодействует муниципальный Уполномоченный по работе с семьями мобилизованных. Семьи участников СВО пользуются всеми доступными льготами государственного и регионального уровня. Для оперативного обмена информацией создан общий чат. «Все вопросы, которые нам адресуются, стараемся решать оперативно», — отметил глава Пустошкинского района.

«То есть полномочий и возможностей на районном уровне для решения таких точечных, адресных обращений достаточно?» — уточнил губернатор. Юрий Кравцов ответил утвердительно. Отдельно он отметил помощь жителей муниципалитета, которые на поддержку земляков собрали более миллиона рублей. Средства позволяют закрывать дополнительные потребности мобилизованных в необходимых вещах. Например, сейчас бойцам отправляют тактические аптечки. Всего в пункты дислокации военнослужащих из Пустошкинского района было отправлено более тонны груза. Одну из крупных адресных посылок для мобилизованных Юрий Кравцов доставил лично.

Глава региона поблагодарил руководителя муниципалитета за хорошую организацию мероприятий поддержки мобилизованных и попросил лично заниматься этим вопросом и дальше.

Губернатор и глава Пустошкинского района обсудили реализацию на территории муниципалитета национальных проектов. Объем выделенных средств на все программы этого года составляет более 5,6 млн рублей. В настоящее время проводится работа по заключению контрактов и прямых договоров с подрядными организациями.

Одно из приоритетных направлений работы — исполнение программы «Формирование комфортной городской среды». «Работы по благоустройству сквера на улице Октябрьской в Пустошке идут полным ходом. Наши жители внимательно отслеживают процесс, где-то подгоняют подрядчика, где-то делают замечания», — рассказал Юрий Кравцов, Он также добавил, что голосование за объекты благоустройства в этом году тоже идет активно — число проголосовавших близится к 60%. Реализовать свое право голоса жителям помогают 30 волонтеров.

Глава района также отметил, что председатели местных ТОСов ждут результатов регионального грантового конкурса, чтобы тоже подключиться к благоустройству территорий. В этом году свои проекты на конкурс выдвинули 13 территориальных общественных самоуправлений.

Михаил Ведерников сообщил, что итоги конкурса будут подведены в ближайшие дни. «Сейчас главное, активно участвовать во всех ведомственных программах и национальных проектах, а также использовать отдельные региональные и федеральные решения по улучшению качества жизни на местах. Важно и людей вовлекать в этот процесс, потому что все ожидают перемен и хотят, чтобы происходили они как можно быстрее», — подчеркнул Ггбернатор.