Причину холодного начала мая объяснили в Псковском гидрометцентре

11:10, 05 мая 2023, ПАИ

Причину холодной погоды в начале мая объяснила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Мы все помним про апрельское тепло, которое было очень интенсивным и ранним. Для апреля, если говорить о климатической норме, такая теплая и в отдельные дни даже жаркая погода не характерна. Но поскольку среднегодовая температура всё равно должна подойти к климатической норме, то, как мы говорили, была вероятность того, что за такими жаркими периодами апреля придут холодные периоды мая», — объяснила Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она отметила, что регион находился в тыловой части циклона, и все осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и небольшого града связаны с прохождением холодных атмосферных фронтов.

«Сейчас погода уже успокаивается. Мы попадаем в антициклон, формируется область повышенного давления. Но формируется она в тылу циклона и под влиянием холодной воздушной массы», — рассказала Тала Нещадимова.

Она подчеркнула, что нельзя сказать, что такая погода для Псковской области не характерна. «Если вы вспомните 70-е годы — начало 80-х, тогда березовые листочки для первомайских демонстраций проращивали дома в бутылках. То есть если сейчас мы все-таки видим с вами на березах, кустах и на деревьях листву, которая появилась в апреле, до понижения температуры, то в те периоды она вообще начинала появляться только после 9 мая. Основной период тепла начинался 9-15 мая, и к 19 мая у нас уже была листва и зелень. Поэтому нельзя сказать, что в этом что-то аномальное. Рекорды мы пока никакие не бьем. Кстати, мы не побили и рекорды по жаре в апреле. То есть бывали у нас апрели и жарче», — пояснила синоптик.