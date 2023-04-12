До +20 потеплеет сегодня в Псковской области

08:47, 12 апреля 2023, ПАИ

До +20 градусов ожидается в Псковской области 12 апреля, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали в официальном Telegram-канале региона.

12 апреля в Псковской области синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Будет дуть ветер восточных направлений, умеренный. Температура днем — +15...+20, ночью — +1...+6.

В Пскове температура днем от +18 до +20, ночью — от +4 до +6. В Великих Луках днем синоптики обещают до +19 градусов, ночью — от +2 до +4.