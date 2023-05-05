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Общество

Псковский гидрометцентр прогнозирует минусовую температуру по ночам

Минусовая температура ночью ожидается в Псковской области в ближайшие дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Фото: Изборский музей-заповедник

«Сейчас погода уже успокаивается. Мы попадаем в антициклон, формируется область повышенного давления. Но формируется она в тылу циклона и под влиянием холодной воздушной массы», — рассказала Тала Нещадимова.

Дневные температуры в Псковской области будут невысокими: +8...+10 градусов, среднесуточные — +3...+4. Также какое-то время сохранится умеренный северный ветер, заметила метеоролог.

«Да, начало мая будет холодным. Но нельзя сказать, что такая погода для Псковской области не характерна. Если вы вспомните 70-е годы — начало 80-х, тогда березовые листочки для первомайских демонстраций проращивали дома в бутылках. То есть, если сейчас мы все-таки видим с вами на березах, кустах и деревьях листву, которая появилась в апреле, до понижения температуры, то в те периоды она вообще начинала появляться только после 9 мая», — пояснила она.

Напомним, в ночь на 5 мая в Псковской области столбики термометров местами опустились примерно до -7 градусов. Жители ряда районов Псковской области поделились фотографиями и видео последствий морозной ночи. Причины похолодания объяснили в Псковском гидрометцентре

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