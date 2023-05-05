Победительница акции «Губернаторский дневник» поделилась планами на жизнь

14:39, 05 мая 2023, ПАИ

Одним из победителей акции «Губернаторский дневник» стала Ангелина Кузина, которая рассказала изданию «КП-Псков» о своих дальнейших планах на жизнь.

Девушка отметила, что на чаепитии после акции она заявила о планах получить профессию педагога, однако сейчас её мнение немного изменилось. «Я хочу связать свою жизнь с фармацевтическим направлением, а в качестве дополнительного образования рассматриваю профессию педагога-репетитора, потому что эта деятельность мне более интересна», – рассказала отличница.

Ангелина Кузина добавила, что она очень рада, что учится в школе № 1 города Великие Луки. «Это самое прекрасное и весёлое место на свете, полное друзей, ярких эмоций и новых знаний», – заключила девушка.