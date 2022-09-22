Губернатор Псковской области познакомился с отличниками региона

23:13, 21 сентября 2022, ПАИ

Паблик акции «Губернаторский дневник» начал знакомство с победителями этого года. Весь год участники акции «собирали пятёрки» — и обладатели самых образцовых дневников получили сегодня в них личные пожелания от главы региона, сфотографировались в главном кресле области и даже отправили письма депутатам.

Дмитрий Путяков, МБОУ «СЭЛ № 21», г. Псков

Дима — круглый отличник и совсем этого не скрывает. Учёба ему даётся легко, а всё свободное время он тратит на занятия английским и кудо, раньше профессионально занимался футболом.

«Сидя в кресле у Михаила Юрьевича, я почувствовал: нужна большая ответственность, чтобы быть губернатором», — поделился Дмитрий.

Даша Егорова, МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», г. Псков Отличница профессионально занимается художественной гимнастикой, даже побывала на «Балу чемпионов». На приёме у губернатора спортсменка подняла важный вопрос о занятиях на стадионе «Электрон». Девочка рассказала, что для занятий давно требуется переезд в новое здание, так как в нынешнем низкие потолки, а также спортсменкам каждый раз самостоятельно приходится заново раскатывать ковры. Михаил Ведерников отметил, что этот вопрос уже давно обсуждался в администрации и находится под чутким контролем.

Ангельна Кузина, МБУ СОШ № 1, Островский район

Девушка приехала из Островского района. Победительница призналась, что мечтает стать учителем. Она очень рада восстановлению учебного заведения и призналась, что появилось огромное желание вернуться преподавать в свою родную школу. В связи с предстоящим вскоре выбором профессии участница чаепития спросила губернатора о размере зарплаты педагога. По словам девушки, учителям в её родной школе приходится брать большую нагрузку, чтобы заработать. Михаил Ведерников отметил, что этот вопрос прорабатывается на уровне правительства. А в регионе существует две поддержки для педагогов: награда заслуженному учителю Псковской области, по которой учителю выплачиваются 5 тысяч ежемесячно, и конкурс для молодых учителей на единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Ещё 15 миллионов направлено на преобретение квартир для педагогов.

Софья Березовская, МБОУ СШ № 7 им. В. Н. Пушкарёва, г. Остров

Отличница сидела рядом с главой региона и спросила о его самых заветных детских мечтах, которые смогли исполниться. Михаил Ведерников поделился, что самой главной мечтой его детства был щенок. Но родители не разрешали ему иметь собаку. Из-за запрета юноша решил потратить накопления на покупку мотоцикла, но родители решили, что четверолапый друг будет безопаснее.

Мария Орлова, Ольгинская гимназия, г. Псков

Девочка для Михаила Ведерникова нарисовала пейзаж акварелью и лично вручила картину в руки главе региона. Больше всего во время приёма в администрации Машу покорил кабинет губернатора. Своим художественным взглядом она высоко оценила стильный дизайн помещения.

Алиса Дульдиер, МБОУ СОШ № 1, г. Остров

На вопрос главы региона о том, кем юная отличница собирается стать в будущем, смело ответила, что стоматологом. И недолго думая добавила: «Или займу ваше место».

Кира Разговорова, ГБОУ «Великолукская школа-интернат», г. Великие Луки

Мечтательница Кира увлекается пением и ходит в театральный кружок. О себе рассказывает, что любит спорт. Все упражнения для сдачи ГТО выполняет с лёгкостью и получает удовольствие от результата. Больше всего любит кататься на лыжах.

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