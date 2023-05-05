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Политика

Досрочные выборы президента пройдут в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник заявил, что подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства, сообщается в его Telegram-канале.

Ранее в понедельник Мирзиёев подписал конституционный закон, позволяющий главе государства объявлять досрочные президентские выборы. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеёв, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.

«Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьёй 128 обновлённой Конституции, я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно», — заявил Мирзиёев в ходе встречи с главами палат парламента, политических партий, органов судебной и исполнительной власти, а также представителей общественности. Видео выступления главы государства размещено в Telegram-канале президента Узбекистана.

Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиёев, набрав 80,12 % голосов, вновь выиграл президентские выборы.

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