Состояние здоровья Прилепина после покушения остаётся стабильным
Состояние здоровья писателя Захара Прилепина после неудавшегося покушения на него остаётся стабильным, он всё ещё в больнице, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Сам Прилепин рассказал, что ему сообщали об угрозе со стороны украинских диверсионных групп ещё в 2017 году.
«Я был в пятёрке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР, — сказал он. — В том же году сапёры дважды снимали фугасы прямо возле моего дома в Донецке».
Писатель также сообщил, что произошедшее никак не повлияет на его деятельность и решение служить по контракту в Росгвардии.
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