Состояние здоровья Прилепина после покушения остаётся стабильным

19:09, 08 мая 2023, ПАИ

Состояние здоровья писателя Захара Прилепина после неудавшегося покушения на него остаётся стабильным, он всё ещё в больнице, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

Сам Прилепин рассказал, что ему сообщали об угрозе со стороны украинских диверсионных групп ещё в 2017 году.

«Я был в пятёрке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР, — сказал он. — В том же году сапёры дважды снимали фугасы прямо возле моего дома в Донецке».

Писатель также сообщил, что произошедшее никак не повлияет на его деятельность и решение служить по контракту в Росгвардии.