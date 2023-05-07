Пострадавший Прилепин рассказал, что находился за рулём авто в момент взрыва

21:18, 07 мая 2023, ПАИ

Писатель Захар Прилепин рассказал в Telegram-канале, что за рулём подорванного в Нижегородской области автомобиля находился он, а не его соратник.

«Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулём. Взрыв произошёл под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу», — приводит слова Прилепина РИА Новости.

По словам Прилепина, у него перелом обеих ног, один из них открытый. Он также подчеркнул, что на месте происшествия были две мины, но взорвалась только одна.

Накануне машину Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии. Сам писатель получил ранения, ему потребовалась операция, после которой его временно ввели в медикаментозный сон.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В тот же день по горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В тот же день по горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.