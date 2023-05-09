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Общество

Волонтер из Псковской области поделилась эмоциями от участия в Параде Победы на Красной площади

Жительница Невельского района Алина Солодухина приняла участие в сопровождении парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом поисковик и волонтёр рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото здесь и далее: Алина Солодухина

«Впечатления настолько сильные, что их не передать словами! Конечно, была очень тяжелая подготовка, всё строго, но мы справились, все прошло отлично! Это того стоит! Эмоций очень много!» - сказала Алина Солодухина.

Она поделилась, что приехала в Москву 6 мая и с этого же дня началась активная подготовка к параду. «Тогда мы почти не спали, приехали и сразу поехали на Красную площадь, там уже была генеральная репетиция. А затем, седьмого числа, снова был генеральный прогон. Все прошло отлично, там уже на месте мы поняли все свои обязанности. Каждый вечер нам о них напоминали и подробно разъясняли», - поделилась волонтер.

Алина Солодухина рассказала, что её команда работала на левой трибуне первого сектора. Там сопровождающие встречали, провожали и рассаживали гостей.

 

«Самое большое впечатление на меня произвели живой оркестр, сам парад и, конечно, речь президента. Причем, хочу отметить, что больше впечатлила не столько техника, сколько сами военные: их построение и марш, то, как они шли и как были одеты», - отметила поисковик.

По её словам, она впервые приняла участие в таком масштабном мероприятии всероссийского уровня. Возможность выпала девушке благодаря участию в конкурсе «Послы победы».

«Я сделала видеоролик, где ответила на вопросы: что я сделала для сохранения памяти Великой Отечественной войны, почему именно я должна стать победителем этого конкурса, и как эта война отразилась на моей семье. И как итог, я вошла в число ста лучших», - заключила собеседница агентства.

 

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