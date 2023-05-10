Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ставить беспилотники на учёт предложили в России

Беспилотным летательным аппаратам на территории России следует присваивать уникальные номера и продавать их по паспорту. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Предлагаю решение, которое позволит эффективно решать обе задачи: присваивать всем беспилотникам на территории РФ уникальные номера, как VIN у автомобилей или у оружия, и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учёт, то есть с внесением информации о покупателе в единую базу данных», — написал Миронов.

Депутат пояснил, что эту сферу в интересах безопасности граждан должно взять под свой контроль государство. Он подчеркнул, что озвученные меры позволят в случае возникновения нарушений идентифицировать владельца дрона и привлечь его к ответственности.

«За использование незарегистрированного беспилотника должна быть предусмотрена административная, а в ряде случаев — уголовная ответственность», — подытожил глава партии.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин указал на необходимость развития рынка беспилотной авиации в стране. «Но цифровизация — это вопрос пусть и недалекого, но будущего. А меры безопасности с учетом диверсий и терактов укронацистов надо принимать уже сегодня», — сказал депутат.

Ранее губернатор Псковской области подписал указ о введении с 5 мая запрета на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории Псковской области. Решение принято на основании указа президента № 757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 мая 2023

Субботние старты организуют для псковичей на Набережной реки

10 мая 2023

До +23 градусов ожидается в Псковской области 11 мая
10 мая 2023

Заключён контракт на асфальтирование дорог в Печорском районе
10 мая 2023

Более 800 договоров на догазификацию заключили печеряне
10 мая 2023

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
10 мая 2023

Две тысячи человек посетили выставку «Корсунская легенда» в Изборске
10 мая 2023

Александр Голышев: «Сад Памяти» – удачная метафора, олицетворяющая вечную жизнь
10 мая 2023

Лучшие ТОСы Псковской области определила конкурсная комиссия

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...