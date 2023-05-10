Ставить беспилотники на учёт предложили в России

17:39, 10 мая 2023, ПАИ

Беспилотным летательным аппаратам на территории России следует присваивать уникальные номера и продавать их по паспорту. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Предлагаю решение, которое позволит эффективно решать обе задачи: присваивать всем беспилотникам на территории РФ уникальные номера, как VIN у автомобилей или у оружия, и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учёт, то есть с внесением информации о покупателе в единую базу данных», — написал Миронов.

Депутат пояснил, что эту сферу в интересах безопасности граждан должно взять под свой контроль государство. Он подчеркнул, что озвученные меры позволят в случае возникновения нарушений идентифицировать владельца дрона и привлечь его к ответственности.

«За использование незарегистрированного беспилотника должна быть предусмотрена административная, а в ряде случаев — уголовная ответственность», — подытожил глава партии.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин указал на необходимость развития рынка беспилотной авиации в стране. «Но цифровизация — это вопрос пусть и недалекого, но будущего. А меры безопасности с учетом диверсий и терактов укронацистов надо принимать уже сегодня», — сказал депутат.

Ранее губернатор Псковской области подписал указ о введении с 5 мая запрета на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории Псковской области. Решение принято на основании указа президента № 757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности.