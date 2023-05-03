Запуск гражданских дронов запрещён в Псковской области с 5 мая

22:14, 03 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области подписал указ о введении с 5 мая запрета на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории Псковской области. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Исключение — БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и ряда других.

В правовом ключе решение принято на основании указа президента № 757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности.

«Напоминаю, что нарушение запрета влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством», — отметил губернатор.