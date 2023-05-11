Беседку в усадьбе Ганнибалов отремонтируют до ноября

16:37, 11 мая 2023, ПАИ

Беседку в усадьбе Ганнибалов в Пушкиногорском районе планируют капитально отремонтировать до 31 октября 2023 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы выполняются с целью сохранения и обеспечения надлежащего содержания объекта культурного значения федерального значения.

Подрядчику предстоит заменить в беседке покрытие кровли, частично поменять стропильную систему и подшивной потолок. Кроме того, согласно контракту на объекте необходимо заменить шпиль, очистить и покрасить обзорную площадку и колонны, а также оштукатуренную поверхность кирпичного остова памятника. Работы являются частью планируемых ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия «Усадьба Ганнибалов».

Заказчиком работ выступает Пушкинский заповедник. Деньги на ремонт и реставрацию будут взяты из бюджета учреждения. Начальная цена контракта - 3 млн 972 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что до ноября будут проведены ремонтные и реставрационные работы на объекте культурного наследия «Усадьба Ганнибалов». Эти работы также вошли в план мероприятий к юбилею А. С. Пушкина, который своим распоряжением утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.