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Культура

Флигель усадьбы Ганнибалов отреставрируют к ноябрю

Ремонтные и реставрационные работы планируют провести на объекте культурного наследия «Усадьба Ганнибалов» («Флигель А. П. Ганнибала») в Государственном музее-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото здесь и далее: из документации, опубликованной на сайте Госзакупок

Как сообщалось ранее, эти работы вошли в план мероприятий к юбилею А. С. Пушкина, который своим распоряжением утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Работы выполняются с целью сохранения и обеспечения надлежащего содержания объекта культурного значения федерального значения. Заявку на участие в аукционе можно подать до 20 марта 2023 года. Срок исполнения контракта - до 31 октября 2023 года.

Подрядчик должен будеть установить элементы каркаса, плоскую однослойную кровлю и сделать временные защитные ограждения. Будет проведена реставрация кровли, фасадов, интерьеров и лестниц. Также отремонтируют фундаменты, интерьеры, усилят кладки, дренаж и отмостки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,4 млн рублей. 

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