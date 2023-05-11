Адресные посылки для участников СВО из 1009-го полка могут передать псковичи до 19 мая

14:46, 11 мая 2023, ПАИ

Адресные посылки для военнослужащих и примобилизованных к 1009-му полку, участвующих в специальной военной операции, собирают в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области до 19 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба «Мы вместе» по Псковской области.

Приносить посылки необходимо с полной информацией об адресате: Ф.И.О. мобилизованного, батальон, полк, рота, взвод, отделение и список содержимого.

Передать посылку волонтёрам можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по адресу улица Конная, 2.

«Коробки нельзя заклеивать! На месте сбора сотрудники и волонтеры вместе с вами будут перепроверять содержимое коробок», - говорится в сообщении. После проверки сотрудники центра помогут заклеить коробки удобным способом.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона не отправлять запрещённые вещи участникам СВО.