Актера Артура Смольянинова* включили в реестр террористов и экстремистов
Российского актера театра и кино Артура Смольянинова (признан в России иноагентом) включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Ранее бежавший на Украину актер заявил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел <...>, то именно на стороне Украины», — сказал Артур Смольянинов*. По его словам, таким образом он защитил бы одних своих братьев от других, пишет Lenta.ru.
Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста. А затем, 13 января, актера внесли в реестр иностранных агентов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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