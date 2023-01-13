Минюст включил в реестр иноагентов Артура Смольянинова и Артемия Троицкого

22:45, 13 января 2023, ПАИ

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова и журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого, следует из материалов министерства. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в реестр включены бывший священник Сергей Кирсанов, юрист Анатолий Фурсов, бывший координатор пермского штаба Навального (организация «Штабы Навального» признана в РФ экстремистской) Сергей Ухов, журналист Александр Шелест, и Общество с ограниченной ответственностью «Тенес», учрежденное ранее включенным в реестр иноагентов журналистом Михаилом Зыгарем. В случае с ООО «Тенес» речь идет о добросовестном выполнении физлицом требований закона об иноагентах, отметили в министерстве.

В обосновании их включения в реестр указана статья 7 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова за его негативные высказывания о России. В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.