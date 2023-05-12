Кремлевский след и команда «Сбор!»: готовится к выпуску 112-й выпуск «Псковского телеграма»

17:11, 12 мая 2023, ПАИ

Минувшая неделя была короткой, но интенсивной, тем и дискуссий в «Телеграме» хватило бы и на иной месяц. В Пскове, припомнив опыт и добавив инноваций, открыли Центр военно-спортивной подготовки, где и взрослым не мешало бы поучиться. В соседней Латвии президент постелил себе соломку, найдя кремлевские следы в латвийской политике, а у нас в России начинаются традиционные военные сборы. Тем временем «Единая Россия» готова премировать хакеров, а у потенциального кандидата в губернаторы от КПРФ ищут и пока не находят высшее образование.

Об этом и не только в 112-м выпуске поговорят ведущие проекта Надежда Назаренко, Александр Машкарин и Максим Андреев.

«Псковский телеграм» – еженедельный видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Выпуск выйдет на сайте ПАИ в 18:00, в эфире телеканала «Первый Псковский» - в 18:30.