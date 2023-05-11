Центр военно-спортивной подготовки открылся в Псковской области

17:13, 11 мая 2023, ПАИ

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи открылся в Псковской области сегодня, 11 мая, передает корреспондент ПАИ.

С официальным визитом центр посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поздравил ребят с началом занятий и отметил важность того опыта, который там получат обучающиеся.

«Эти навыки, которые вы здесь получите, могут пригодиться в любой ситуации. В нынешних реалиях важно знать, как себя вести в любой сложной, кризисной или опасной ситуации, чтобы самому остаться живым и здоровым и, самое главное, помочь тем, кому такая помощь будет необходима», - отметил глава региона.

Сегодня в центре прошли занятия по оказанию первой медицинской помощи, тактической медицине и огневой подготовке.

Ранее сообщалось, что инструкторы центра прошли обучение в университете спецназа в Чеченской Республике, всего обучилось 20 человек. Работа центров направлена на подготовку и обучение молодежи в возрасте 14–35 лет, а также на повышение квалификации преподавателей ОБЖ.